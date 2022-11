Lokale afdelingen van Fietsersbond werken samen voor nieuwe Fietsbabbel

Op 23 november is er een Fietsbabbel in de cafetaria van het Sportcentrum De Spuikom. “We hebben Wout Baert uitgenodigd om te komen spreken voor deze editie van de fietsbabbel”, lichten Marc Horrix van Fietseling en Guido De Greef van de fietsersbond in Bredene toe. “Hij is de coördinator van Fietsberaad Vlaanderen. Fietsberaad is in 2015 opgericht door de Vlaamse overheid met als doel alle actoren in verband met het fietsbeleid rond tafel te brengen. Het doel is om een betere fietsinfrastructuur te realiseren. Momenteel trekt Baert het land rond om het nieuwe fietsvademecum voor te stellen”, zegt De Greef.