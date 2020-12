Lockdownfeestje bij KV Oostende-doelman Fabrice Ondoa stilgelegd, club beraadt zich over sancties

Oostende McDonald’s opent nieuwe vestiging om de hoek van het Wapenplein: “Mét bediening aan tafel – wanneer het weer mag, natuurlijk”

15:03 Fastfoodketen McDonald’s heeft in de Vlaanderenstraat 7 een nieuwe vestiging geopend. “Om te verhuizen hebben we niet ver moeten lopen, want ons nieuwe restaurant ligt op nauwelijks 62 meter van onze vorige locatie op het Wapenplein”, zegt franchisenemer Willy Verrecas. Binnen is er plaats voor meer dan 200 klanten, al is door de coronacrisis vooralsnog enkel afhaal mogelijk.