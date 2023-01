LIVE Nieuwjaarsduik in Oostende: eerste deelnemers staan al klaar

Oostende “We vonden dat we geen omgevings­ver­gun­ning nodig hadden”: Groep Versluys moet verdwenen binnendui­nen op Oosteroe­ver opnieuw aanleggen

Groep Versluys moet de site gelegen tussen Duin & Zee en de Vuurtoren Dok Zuid, bekend in Oostende als ‘Lisje Morre’, in zijn oorspronkelijke staat herstellen, zo besloot het parket. Ze zouden de laatste binnenduinen van Oostende platgegooid hebben zonder omgevingsvergunning. “Het is een storm in een glas water”, reageert Bart Versluys, CEO van de Groep Versluys.

