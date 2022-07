Lions Club Oostende BO4 organiseert 2 euro actie tegen lege brooddozen

“Het is onze taak als serviceclub om te blijven zoeken naar mogelijkheden om ons steentje bij te dragen om die kinderarmoede te verlichten. Daarom hebben we een actie gelanceerd met de duidelijke boodschap: Zeg neen tegen de lege brooddoos en doneer 2 euro”, vertelt Anneke Delannoye. “Deze actie gaan we bij het publiek bekendmaken door het verdelen van bierviltjes en pancartes in vele horecazaken die onze actie steunen met daarop de boodschap en een QR code waarbij de 2 euro op een gemakkelijke manier kan gedoneerd worden”, zegt Patsy Kiekens. De donaties gaan integraal naar de scholen in Oostende en omgeving om de lege brooddozen te helpen vullen als de schooldeuren terug openen. Horecazaken die dergelijke bierviltjes willen geleverd krijgen en zo de actie mee ondersteunen, kunnen contact opnemen via info@lionsbo4.be of één van de leden.