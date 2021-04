Lijk aangetroffen in leegstaand pand dat klaar staat voor de sloop: “Verdacht overlijden”

Oostende Daarom verdwijnt asfalt op zeedijk alweer en komen bekende gele tegels in de plaats

19 april De zeedijk, tussen de Dorpsstraat in Mariakerke en de Westlaan in Raversijde, wordt vanaf morgen vernieuwd. Op de stukken waar bewoning is, nemen de bekende gele dijktegels opnieuw de plaats in van asfalt. “De heraanleg is belangrijk voor de uitstraling van beide wijken”, benadrukt schepen Anseeuw (N-VA).