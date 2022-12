Liefhebbers kunnen de mooiste kerstversiering ontdekken tijdens Oostende Fonkelt

Het startschot van de tweede editie van Oostende Fonkelt is gegeven. Iedereen kan vanaf nu de kerstversiering ontdekken in de verschillende wijken in de stad. 93 Oostendenaars, 50 ondernemers en 13 verenigingen, goed voor 156 deelnemers in totaal, nemen het tegen elkaar op.

Liefhebbers kunnen alle deelnemers per wijk ontdekken met een ‘fonkelplannetje’.Je kan het plan afhalen in de ontmoetingscentra, bij Toerisme Oostende, de Bibliotheek of in het Stadhuis of downloaden via de website. Er is ook een handig Google Maps-kaartje om via je smartphone te checken waar het ‘fonkelt’ in Oostende.

30 winnaars in 3 categorieën

De bedoeling is dat de deelnemers zo origineel mogelijk uit de hoek komen. Niet het huis of appartement met de meeste versiering of verlichting wint, maar wel wie met de meest gezellige, creatieve en originele versiering voor de dag komt. De winnaars worden bepaald door de Oostendenaars en door een jury die elk de helft van de stemmen hebben. In elk van de acht wijken worden drie winnaars gekozen. Bij zowel de ondernemers als de verenigingen vallen er drie winnaars over de hele stad in de prijzen.

De winnaars worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie, waar ze hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Die vindt plaats op 8 januari in de ACEG Wellington Hippodroom.

