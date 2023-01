Liefde tussen de lijnen viert de liefde met schrijverskoppel Lize Spit en Rob van Essen die symbolisch een huwelijksfeest vieren

OostendeOp zaterdag 18 en zondag 19 februari wordt Oostende opnieuw bedolven onder literair, muzikaal en beeldend talent tijdens het literatuurfestival Liefde tussen de Lijnen. De happening is een vaste afspraak rond Valentijn en staat ditmaal in het teken van de liefde met een symbolisch huwelijksfeest van schrijverskoppel Lize Spit & Rob van Essen

Op zaterdag 18 februari wordt het symbolische huwelijk van schrijverskoppel Lize Spit & Rob van Essen voltrokken. Lize Spit kwam met Het Smelt als een komeet het literaire firmament binnen. Twee jaar geleden verscheen de fel besproken roman Ik ben er niet. Rob van Essen kreeg voor zijn roman De goede zoon de Libris literatuurprijs 2019. Recent verscheen zijn eerste dichtbundel Alleen de warme dagen waren echt. Voor Liefde tussen de Lijnen stappen de twee geliefden in het huwelijk, met alles erop en eraan: een ceremonie, alternatieve geloften, odes aan de liefde en aan elkaar. Dit in het bijzijn van bevriende schrijvers-muzikanten én onder leiding van ceremoniemeester Maud Vanhauwaert. “Ons plan is om voor te lezen uit onze mailwisseling van toen we elkaar net leerden kennen. Dat is nog nooit gepubliceerd, maar we hebben heel druk naar elkaar geschreven in die periode”, zegt Rob van Essen.

Daarnaast tekenen heel wat mooie namen present die zullen voorlezen uit eigen werk, zoals Anneleen Van Offel, Andy Fierens, Joost Oomen, Bregje Hofstede, Thomas Heerma van Voss en Lisette Ma Neza. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door de theatrale fanfare-punkband De Kift en Lucky Fonz III. Het avondfeest wordt gevolgd door een heuse trouwparty, mét dj en surprise act. “Net zoals bij een echt trouwfeest is er een dresscode. We vragen alle aanwezigen om te komen feesten in hun favoriete trouwkledij. Je kan je oud trouwkostuum aantrekken, of misschien zou je wel helemaal out of the box denken als je zelf (opnieuw) in het huwelijksbootje zou stappen”, zegt Hendrik Tratsaert:

Van elkaar, uit elkaar

Op zondag 19 februari belicht Liefde tussen de Lijnen de keerzijde van de liefdesmedaille. Van de onmogelijke liefde tot de kunst van het uit elkaar gaan, het blijft een onmetelijke inspiratiebron én een realiteit. Bent Van Looy presenteert en modereert deze matinee, met een gesprek tussen auteur Charlotte Van den Broeck, schrijver en journalist Emy Koopman en seksuoloog en relatietherapeut Rika Ponnet. Als speciale gast komt de Franse bestsellerauteur Philippe Claudel op bezoek. Raymond van het Groenewoud wandelt tijdens een miniconcert door zijn rijke oeuvre. Voor volk, voor vrijheid en voor de liefde.

Liefde tussen de lijnen krijgt ook een weerklank in de Oostendse binnenstad. Samen met particulieren en handelaars wordt literatuur letterlijk in het straatbeeld gebracht. “Koop je een Valentijnscadeautje bij de Oostendse ondernemers? Dan krijg je bij je aankoop een speciaal groeikaartje met een liefdesgedicht cadeau. Je steunt dus niet alleen de lokale handel, maar je plant ook iets moois voor je geliefde en je laat het ondernemerschap in Oostende letterlijk bloeien. De deelnemende handelaars vind je op www.ikkoopinoostende.be”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen.

Info en tickets via www.oostende.be/liefdetussendelijnen

