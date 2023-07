Lichaam van man uit water gehaald in Oostende: “Onderzoek naar omstandigheden loopt”

Het lichaam werd zaterdag omstreeks 17.30 uur opgemerkt in het water aan de Spuikom, op de grens van Oostende en Bredene. Hoe de man precies in het water kwam, is vooralsnog niet duidelijk. Vast staat dat de scheepvaartpolitie en de brandweer van Oostende het lichaam uit het water haalden, maar hulp kon niet meer baten. “Het gaat om het lichaam van een man met verblijfplaats in Brussel", laat de federale politie weten. “Het onderzoek naar de omstandigheden en het overlijden van tijdstip is momenteel lopende.” Volgens onze informatie gaat het om een veertiger. Het parket zal wellicht later nog communiceren als er meer duidelijkheid is over de doodsoorzaak.