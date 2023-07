Lichaam van Britse brandweerman gevonden in Belgische wateren: man verongelukt tijdens oversteek Kanaal

De Britse brandweerman Iain Hughes (42) wou het Kanaal overzwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel, maar moest dat met zijn leven bekopen. De veertiger werd eerder deze maand levenloos teruggevonden in Belgische wateren. Meer dan een maand na zijn verdwijning is zijn lichaam nu overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk.

KIJK. De Britse brandweerman Iain Hughes kwam om het leven terwijl hij zwemmend het Kanaal overstak.

Iain Hughes uit het Engelse Dudley was getrouwd en vader van twee. Volgens Britse media was hij een geliefde brandweerman die in juni het Kanaal wou oversteken om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarvoor had hij twee jaar getraind. Op 20 juni liep het echter fout. De man raakte vermist en ondanks een grote zoekactie - waarbij ook Belgische hulpverleners betrokken waren - werd hij niet teruggevonden. Na twee dagen zoeken werd volgens Britse media de zoekactie afgeblazen. Hoop op een goede afloop was er dan al lang niet meer.

Begin juli werd voor onze kust en dus in Belgische wateren een lichaam opgemerkt van een man die enkel een zwembroek droeg. Hij werd uit het water gehaald en later geïdentificeerd als Iain Hughes. Zijn lichaam is nu overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

In een verklaring in Britse media stelt zijn familie het volgende: “Onze levens waren kapot toen Iain vermist werd. Hij was onze wereld. We missen hem meer dan woorden ooit kunnen zeggen. We zijn om zoveel redenen trots op Iain. Hij legde zijn hart en ziel in de training voor het zwemmen, maar dat was hij - vastbesloten om anderen te helpen en te ondersteunen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.