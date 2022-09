Liam en Jason zijn klaar voor de eerste schooldag

West-Vlaanderen INTERVIEW. West-Vlaams gouverneur is scherp in ons zomerrap­port: “Het was nonchalan­ce troef, dit kan niet langer”

De zomervakantie loopt op zijn einde. Tijd voor een nuchtere terugblik op thema’s die de West-Vlaming bezighoudt. Wat we onthouden? Een record aan afval op het strand, nog nooit zoveel doden in het verkeer en een groot gebrek aan regen. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert bijzonder scherp: “Wat zijn we met regels als er nauwelijks controle is? De pakkans is veel te klein en de politie is onderbemand.” Toch ziet hij een aantal oplossingen.

27 augustus