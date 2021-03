Levenloos lichaam aangetroffen op de stoep: wetsdokter ter plaatse

Oostende Illegaal krijgt celstraf met uitstel voor diefstal­len op het strand van Oostende: “Hij sloeg toe toen de slachtof­fers even in zee zwommen”

5 maart Een jonge illegaal heeft in de Brugse rechtbank 10 maanden cel met uitstel gekregen voor vier diefstallen op het strand van Oostende. M.Z. wachtte tot de slachtoffers gingen zwemmen in zee of even onoplettend waren om vervolgens hun handtas of rugzak mee te graaien.