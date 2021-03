Levenloos lichaam aangetroffen op de stoep: wetsdokter komt ter plaatse

Oostende Zes personen betrapt bij samenscho­ling op apparte­ment

3 maart Na een oproep over geluidsoverlast betrapte de politie dinsdagavond rond 21.30 uur zes personen samen op een appartement in de Aimé Liebaertstraat in Oostende. Er was dus sprake van een samenscholing. De politie stelde zes processen-verbaal op wegens het negeren van het samenscholingsverbod. Allen krijgen bijgevolg een boete van 750 euro, het standaardtarief. Maandagmorgen nog werden in de Leffingestraat vijf personen betrapt in één wagen. Ook zij kregen de nodige pv’s.