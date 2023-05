Lessenreeks om ouders in contact te brengen met Smartschool krijgt vervolg

IN BEELD. Oude camping is voortaan een natuurzone met uitkijk­punt: “Erfgoed, natuur en spelen worden met elkaar verweven”

In de Duinenweg was er jaren geleden nog een camping gevestigd midden in de duinen. De camping moest de deuren sluiten en ondertussen is de zone omgevormd tot een mooie natuurzone. De zone tussen de Duinenweg en de duinengordel heeft opnieuw een vochtige duinpanne, maar bezoekers kunnen hier ook een kijkje nemen in de uitkijkpost.