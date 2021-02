Lerares krijgt geen straf voor dood van fietser Kenneth (32): “Sinds die dag is niks nog hetzelfde”, snikt ze tegen vader van slachtoffer

Oostende Wie kan meehelpen in geteisterd woonzorg­cen­trum Lacourt? Stad zoekt dringend vrijwilli­gers met ervaring

29 januari Na de corona-uitbraak in woonzorgcentrum A. Lacourt is stad Oostende op zoek naar extra helpende handen om de bewoners te ondersteunen. Specifiek is er nood aan vrijwilligers met ervaring of een opleiding als zorgkundige of verpleegkundige.