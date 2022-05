Lenzen van het vuurtorenlicht worden hersteld

De zogenaamde fresnellenzen zorgen ervoor dat het licht ver verspreid wordt. Dit zijn glazen getrapte lenzen die uit vele afzonderlijke panelen bestaan. Sommige van die lenspanelen zijn echter beschadigd. Hierdoor wordt het licht van de vuurtoren minder ver verspreid. De fresnellenzen zitten vast in een metalen structuur en ook deze wordt hersteld. Een kraan zal de beschadigde lenspanelen en de metalen structuur naar beneden brengen zodat de herstelling in optimale omstandigheden kan plaatsvinden. “Tijdens de werken is het bestaande licht gedoofd en plaatsen we een tijdelijk vuurtorenlicht op ongeveer dezelfde plaats. Hierdoor beperken we de impact. We gaan ervan uit dat deze werken tegen de zomer afgerond zullen zijn”, zegt projectingenieur Nick Goethals.