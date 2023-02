LEGENDS of ROCK Tribute Festival XL komt naar Oostende

De LEGENDS of ROCK Tribute Festivals pakken telkens uit spectaculaire lichtshow en vele special effects. De food area, merchandise stands en ruime zit- en staanplaatsen maken dit festival helemaal af. Als klap op de vuurpijl zorgen de beste internationale tributebands voor dé ultieme Rock Festival beleving. De LEGENDS of ROCK Tribute Tour is in het leven geroepen om de beste internationale tributebands een professioneel podium te bieden waarop hun dynamische shows optimaal tot hun recht komen. Deze tributebands storten op indrukwekkend authentieke wijze alle grote hits en de beste albumsongs van hun muzikale helden over het publiek uit.

Op 8 april komt de tour naar de ACEG Wellington Hippodroom in Koningin Astridlaan in Oostende. De deuren openen om 14 uur. Het programma begint om 14.30 uur. Op het programma staan Bryan Adams by Sixty Nine, Rolling Stones by Sticky Fingers, Tina Turner by This is TINA!, Queen by Miracle, Guns N’ Roses by Slash N’ Roses, Bon Jovi by Cross Road en AC/DC by High Voltage.