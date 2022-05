Leerlingen Pegasus terug uit Roemenië na Erasmusproject

“In hun bagage was er niet alleen vuile was en gekochte souvenirs te vinden, maar ook heel wat mooie herinneringen en belevenissen voor het leven”, zegt leerkracht Joke Borra. “Het was een hele ervaring om nooit te vergeten en zeker de moeite waard om opnieuw te doen. In Roemenië stonden weer een paar leuke activiteiten gepland. Zo hebben we een bezoek gebracht aan het kasteel van Dracula, hebben we een boottocht gedaan op de Donau, een jeeptocht in Letea Forst, het oudste natuurreservaat van Roemenië en natuurlijk kon een bezoek aan de hoofdstad Boekarest niet ontbreken. We hebben er geleerd dat het Parlementspaleis in Boekarest naast het Pentagon het grootste overheidsgebouw ter wereld is. Het was dus weer een geslaagde reis.”