Leerlingen Pegasus op uitwisselingsproject in Spanje

Van 27 maart tot en met 3 april trokken vier vierdejaarsleerlingen van GO! Atheneum Pegasus in Oostende samen met twee begeleidende leerkrachten naar Los Barrios in Spanje, een stadje in de regio Andalusië. Dit in het teken van een uitwisselingsproject met de school I.E.S. Sierra Luna in Los Barrios. Verder waren er ook leerlingen aanwezig van Roemenië, Griekenland en Italië. Nu ze terug in België zijn, kijken ze terug naar de geweldige en leerrijke tijd die ze daar hadden.

Volledig scherm De groep leerlingen en leerkrachten uit de verschillende landen in Los Barrios waar de school die alles organiseerde zich bevindt. © Joke Borra

De vier leerlingen, Nanou Deceuninck, Zea Campe, Louise Reyniers en Robine De Buf, hebben samen met hun twee leerkrachten Joke Borra en Morgane Van Tiggel veel bijgeleerd over het land en over duurzaam toerisme waarrond deze uitwisselingsproject draait. De leerlingen uit de Spaanse school hadden voor hun buitenlandse gasten een programma uitgestippeld waarbij de ecologische voetprint minimaal was en waarbij zijzelf gidsten.

Volledig scherm De leerlingen en leerkachten van Pegasus in Cadiz, de oudste stad van het westen. © Joke Borra

Kurkworkshop

Op de planning stond onder andere een bezoek in Malaga, in Cadiz, de oudste stad van het westen, Sevilla, één van de mooiste historische steden van Spanje en zelfs een surfinitiatie over hoe duurzaam het surftoerisme is. Ook botanische tuinen en een kurkmuseum stonden op de planning met een kurkworkshop. ‘We hebben deze voorbije dagen veel bijgeleerd over het land en hoe je op een duurzame manier aan toerisme kan doen”, vertelt Zea Campe. “Dit zijn allemaal dingen die ik zal kunnen meenemen in de toekomst. Dit was een topweek die mij mijn hele leven zal bijblijven. Ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen ervaren.”

Volledig scherm Tijdens het project werd er niet alleen rondgewandeld en genoten, er moest ook geleerd worden. © Joke Borra

Geen refter

Door deze ervaring hebben de leerlingen ook gezien hoe verschillend alle landen zijn. “Eén van de zaken dat ons een beetje heeft doen beseffen dat we blij mogen zijn met wat we hebben, is de refter”, vertelt Nanou Deceuninck. “De school waar we zijn geweest biedt helemaal niets aan qua eetmogelijkheden. Er is helemaal geen refter of eetplaats om op je gemak te kunnen eten. Dat is iets dat ik nooit bij stilgestaan heb en dat ik zeker zal onthouden.”

Ook de leerkrachten waren heel tevreden over hun week. “Het was een zeer leerrijke week. Superleuk dat de leerlingen ook zo een woordje Spaans leerden”, vertelt leerkracht Joke Borra. “En we stonden zelfs in de krant in Spanje. Zowel de leerlingen als wij als leerkrachten hebben hier veel baat bij. We hebben ervaren hoe verschillend ons onderwijs is met die in Spanje. Op deze manier leren de leerlingen ook veel beter en sneller bij dan gewoon op de schoolbanken te blijven zitten. Het is dus een project dat we zeker opnieuw zullen doen.”

Volledig scherm De leerlingen en leerkrachten van Pegasus in Malaga. © Joke Borra

Volgende stop: Roemenië

Het project is nog niet aan zijn einde. Op 27 april gaat het project verder met vier andere leerlingen die samen met de twee leerkrachten naar Roemenië vertrekken. Ze blijven daar tot en met 3 mei om, net als in Spanje, begeleid te worden door Roemeense leerlingen. Op de planning staan al verschillende activiteiten zoals een boottocht op de Donau en een bezoek aan het kasteel van Dracula.