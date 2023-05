Leerlingen Athena Oostende gaan uit de bol tijdens festival stressfactor live

Jommeke beleeft voor het eerst zijn avonturen in het Oostends dialect: Roland Desnerck en Ma­rie-Jeanne vertalen bekende strip

In Oostende vindt momenteel nog het stripweekend plaats in ontmoetingscentrum De Blomme. Tussen de vele strips is er ook een bijzonder exemplaar van Jommeke te vinden, D’Apetoern van Jommetsje in ‘t Ostens: De Mandeliene van Carliene. Een uniek exemplaar.