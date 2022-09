Leer zeep maken met koffiegruis of restfruit in O.666

Tijdens de workshop leren deelnemers zeep maken via de trage, koude proces methode en gebruiken we “rest” ingrediënten zoals koffiegruis van O.666, bierdraf van brouwerij Betsy en restfruit van de Brugse voedselredster Sam Serveert! Deze zottere ingrediënten zijn perfect herbruikbaar om er een zalige natuurzeep van te maken met een lokale touch. Tijdens deze workshop toont de Bruggelinge Layla Cornelissen van Zeepzot je stap voor stap hoe je dat aanpakt. De workshop gaat door in O.666 te Oostende, een locatie die ook beter gekend is als Proeftuin voor circulaire economie in de Hendrik Baelskaai. Eerder vonden hier workshops plaats over het maken van eigen surfboard vinnen van gerecycleerd plastiek en themadagen rond circulaire economie. De volledige kostprijs van de workshop is 50 euro. Na afloop krijg je 4 stukken vegan & natuurlijke zeep en een receptenbundel. Kan je er niet bij zijn? Op 20 oktober is er een tweede editie in RSL Op Post in Roeselare. Meer info & inschrijvingen: www.zeepzot.be/workshop