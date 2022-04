Leden N-VA Oostende kiezen bestuur: Nikolaas Vanhoucke is nieuwe voorzitter

Oostende Dakloze gaat door het lint in Oostendse nachtop­vang: “Een maatschap­pe­lijk werkster kon z’n voeten niet kon verzorgen”

Een 20-jarige Oostendenaar riskeert een jaar cel voor slagen die hij uitdeelde aan medewerkers van de nachtopvang in Oostende. J.W. had vorig jaar last van wondroos aan z'n voeten en vroeg aan een maatschappelijk werkster om verzorging. De vrouw had niet het juiste materiaal, waarop de situatie compleet escaleerde.

21 april