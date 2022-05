Late Night Shopping in Oostende met modeshows in de stad

Al van in de namiddag valt er tijdens de Late Night Shopping heel wat te beleven in de verschillende straten van het centrum. Het thema voor deze Late Night Shopping is (strand)bloemen. Die bloemen keren ook terug tijdens de modeshows. Diverse muzikale optredens en mobiele acts zoals steltenlopers volledig in het thema zorgen voor extra sfeer en maken van het shoppinggebeuren een echt feest. Daarnaast trakteren de handelaars hun klanten met een hapje en een drankje of bieden een geschenkje aan. Er zullen ook kortingsacties zijn in deelnemende winkels en natuurlijk mogen ook de modeshows met bijpassende dj-sets niet ontbreken. Dit jaar zijn er echter ook gezamenlijke modeshows. Op verschillende plaatsen in het centrum van Oostende zullen podia staan waar tussen 15 en 20 uur elk uur afwisselend modeshows zullen plaatsvinden. Er zullen modeshows zijn in de Kapellestraat, in de Adolf Buylstraat en in de Leopold II-laan voor Kursaal Oostende.