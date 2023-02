KVGO toneel Oostende brengt met ‘De Serviceflat’ opnieuw hilarische komedie in De Grote Post

Het verhaal speelt zich deze keer af in de serviceflat van Mariette. Haar zoon Ruben heeft haar kunnen overtuigen om haar huis te verkopen en daar te komen wonen. Als projectontwikkelaar heeft hij het gebouw zelf mee uit de grond gestampt. Elke week komt hij trouw op bezoek bij zijn moeder. Met een eclair, een boeket bloemen en een lange monoloog over hoe goed de zaken gaan, hoe sexy zijn nieuwe vriendin is en hoe fantastisch zijn Tesla rijdt. Even vragen hoe het met zijn moeder gaat, daar is geen tijd voor, want: time is money. Familiaal helpster Sofie en de nieuwe dokter Bernard laten hem een ander liedje zingen. ’De Serviceflat’ wordt gemaakt door identiek dezelfde ploeg die drie jaar geleden nog in de prijzen viel. Voor ‘In de Duinhalm’ kreeg het gezelschap de Octaafprijs voor ‘beste productie’, regisseur Filip Ledaine de Octaafprijs voor ‘beste regie’ en Mike Pitteljon de Octaafprijs voor ‘beste mannelijke hoofdrol’.