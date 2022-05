KV Oostende schenkt mooi bedrag aan kinderafdeling ziekenhuis. “We kunnen hiermee speelklas aanvullen”

Het ziekenhuis en de afdeling Kinderziekten zetten in op het kindvriendelijk beleid door een angst- en pijn verminderende aanpak. De ervaring van het kind wordt zo aangenaam mogelijk gemaakt met behulp van afleiding en een kindvriendelijke omgeving. Dit kan mooi aangevuld worden met een sterrenprojector in de consultatieruimtes op de poli en op de verpleegafdeling. Die kunnen dan bijvoorbeeld ingezet worden bij bloedafnames of andere ingrepen.

Op de verpleegafdeling verbleven het afgelopen jaar 2021 514 kinderen. “In 2022 kwamen er al 100 kinderen meer dan vorig jaar terecht op de afdeling. De reden hiervan is het heropleven van de maatschappij na de covid-19 pandemie en opnieuw meer voorkomen van infecties. In het eerste kwartaal van 2022 werden er reeds 136 kinderen behandeld in het dagziekenhuis, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen er zo’n 123 kinderen behandeld zijn. In een dagziekenhuis blijven de kinderen niet overnachten, maar komen ze enkel voor een behandeling of ingreep tijdens de dag. Gezien de stijgende cijfers zal de speelklas aangevuld worden met extra kindermeubilair en nieuw speelgoed”, vertelt Danick Minne.