KV Oostende schenkt 100 kg aan sportkledij voor jongeren: “Het project is een succes, we hebben al 1,2 ton sportspullen ingezameld”

oostendeStad Oostende heeft dit jaar al 1,2 ton aan sportgerief opgehaald. Ook KV Oostende deed maandag een duit in het zakje door maar liefst 100 kg aan kledij te doneren. De spullen en kledij worden niet zomaar uitgedeeld, maar opnieuw verkocht via de Kringwinkel Kust. Op die manier kan iedereen aan een goedkoper tarief tweedehands sportgerief aanschaffen. Dankzij de UiTPAS krijgen gezinnen die het moeilijk hebben nog eens een extra korting.

Elke ouder met sportieve kinderen in huis weet dat de hobby van zoon- of dochterlief een flinke cent kan kosten. Naast het lidgeld hebben de kinderen immers ook gepaste kledij en sportgerief nodig om te kunnen deelnemen. Dergelijke uitgave kan voor sommige gezinnen behoorlijk oplopen. Daarom is de stad Oostende al een tijdje sportgerief dat niet meer gebruikt wordt aan het inzamelen. Maandag zakten ook enkele spelers van voetbalclub KV Oostende voor de middagtraining af naar sportcentrum Mr. V-Arena om er een mooie hoeveelheid van 100 kg sportkledij te doneren. Dit gebeurde via de inzamelbox voor gebruikt sportmateriaal die er nog tot eind november staat voor iedereen die iets kan missen dat nog in goede staat verkeert.

80 procent korting

“Kunnen deelnemen aan vrije tijd is een basisrecht. Dankzij de uitrol van de UiTPAS in Oostende krijgen kinderen en jongeren discreet 80 procent korting op het lidgeld van een sportclub, maar naast de financiële drempel ervaren kinderen en jongeren in armoede nog andere drempels. Daarom hebben Stad Oostende en Kringwinkel Kust de krachten gebundeld om kwaliteitsvolle tweedehands sportartikelen voor mensen in armoede te verzamelen”, legt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) uit.

Het sociaal project dat in oktober 2021 van start is gegaan blijkt een groot succes. Er is dit jaar al 1,2 ton aan sportgerief opgehaald. “Met dit project willen we alle jongeren de kans geven om aan sport te doen en dit met sportgerief dat in goede staat is. Ik ben dan ook zeer verheugd dat KVO achter dit project staat en hiermee jonge sporters, die het moeilijk hebben om nieuw materiaal aan te kopen, helpt”, duidt schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V).

Nieuw leven

De sportkledij kan door iedereen aangeschaft worden. “We hebben een samenwerking met Kringwinkel Kust die de spullen verkoopt in hun winkel. Als eerste winkel maken zij ook gebruik van de UiTPAS. Hierdoor krijgen mensen die hier recht op hebben nog eens een extra korting. Op die manier werken we ook mee aan een korte keten en zorgen we ervoor dat spullen die niet meer gebruikt worden een nieuw leven krijgen bij mensen die het kunnen gebruiken”, zegt de schepen nog.

“Met KV Oostende willen we zorgen dat de drempel om voetbal te spelen of beleven zo laag mogelijk is. Dankzij het partnership met UiTPAS dragen wie hier nog een extra steentje bij. Zo zijn er nu meer dan 100 kinderen aangesloten bij onze START Academy die via het kansentarief toch de kans krijgen om te voetballen. Daarnaast kunnen jongeren en volwassenen via het kansentarief een wedstrijd bijwonen of UiTPAS punten ruilen voor een ticket”, aldus Diego Rosseel, community manager bij KV Oostende.

Wie zelf kledij of sportmateriaal wil doneren in de mobiele inzamelbox kan in december en januari terecht in Bibliotheek Oostende, Wellingtonstraat 17. De stad is momenteel vooral nog op zoek naar extra sportgerief. “Als iemand gestopt is met pakweg badminton of hockey dan kunnen ze het materiaal dat ze niet meer gebruiken doneren zodat jongeren die willen sporten het aan een voordelig tarief kunnen aanschaffen.”

Meer info op www.oostende.be/inzamelbox.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.