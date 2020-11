KV Oostende bestaat straks 40 jaar: supporters mogen jubileumshirt ontwerpen

De wedstrijdtruitjes van KVO kunnen dit seizoen op veel bijval rekenen. Vooral het zwarte uitshirt is een schot in de roos. Volgend jaar komt er dus een speciaal shirt bij. In 2021 is het namelijk veertig jaar geleden dat AS Oostende en VG Oostende samensmolten tot het huidige KV Oostende. Daarbij werden de kleuren groen en rood enerzijds en rood en geel anderzijds samengevoegd tot de drie kleuren van vandaag: groen, rood en geel.

Nieuw elan

“De eerste uitrusting in 1981 bestond uit gele shirts, rode broeken en groene sokken en dat zou eigenlijk, op enkele seizoenen na, zowat 25 jaar lang zo blijven. Tot er halfweg de jaren 2000 werd overgeschakeld naar overwegend groene en rode uitrustingen, om uiteindelijk vanaf het seizoen 2013-2014 rood als basiskleur te nemen”, licht persverantwoordelijke Bram Keirsebilck toe. “In 2018 gingen we weer ‘back to basics’ met gele shirts, rode broeken en groene sokken.”

Na de Amerikaanse investering - en een nieuwe start voor de club - ging de club in zee met kledingpartners Kipsta en Decathlon en kregen we weer andere shirts te zien: rode truitjes met gele cijfers en letters, groene broeken en rode sokken.

Vakjury

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van KV Oostende zal Kipsta een heuse jubileumlijn ontwerpen onder het motto ‘#KVO40JOAR’. Daarbij krijgen de supporters flink wat inspraak via een ontwerpwedstrijd. “Fans kunnen zelf bepalen hoe de ideale uitrusting eruitziet. Een retrolook met gele shirts, rode broeken en groene sokken? Of liever overwegend rood? Of toch een volledig nieuw kleurenconcept? Alles is mogelijk”, vervolgt de club. “Onder het logo op het shirt zal sowieso 1981-2021 prijken, maar voor de rest kiezen fans volledig zélf de invulling van het truitje.” Een vakjury kiest dan uit alle inzendingen de winnende uitrusting en de ontwerper van de winnende creatie krijgt als eerste zijn of haar uitrusting overhandigd. Het item zal dan ook te koop zijn in de fanshop.

Praktisch

Iedereen - ongeacht teken- en kleurtalent - kan deelnemen. Op de website van KV Oostende vind je een lege tekening van een shirt terug die je kan printen en naar hartenlust zelf kan inkleuren. Mail dan je creatie naar communicatie@kvo.be of breng ze binnen in de fanshop in de Van Tyghemlaan. Er wordt ook opgeroepen om je ontwerp op sociale media te delen met de hashtag #KVO40JOAR en de club te taggen in je bericht.

Coach Alexander Blessin waagde zich alvast aan een eerste poging (zie video hierboven).