KV Oostende bestaat straks 40 jaar en laat supporters jubileumshirt ontwerpen

Bredene Kerstboom uit kunststof vliegt in brand en zet woning volledig onder de rook: voorbijgan­gers bevrijden gewonde bewoonster (52)

22 november In de Duinenstraat in Bredene is zondag rond 10 uur een 52-jarige vrouw gewond geraakt nadat er een hevige brand uitbrak in haar woning. Volgens de brandweer is vermoedelijk een kerstboom uit kunststof in brand gevlogen. De woning is zwaar aangetast door de rook en onbewoonbaar verklaard.