Kustvissers aan de Vistrap hebben het moeilijk. Het Economisch Huis zet de vismarkt in de kijker tijdens Week van de Korte Keten

OostendeHet Economisch Huis zet tijdens de week van de Korte Keten de Vistrap extra in de kijker. Wie hier volgende week vis komt kopen krijgt er een gratis zak bij. De vissers kunnen de extra duw in de rug goed gebruiken. Het zijn al enkele moeilijke maanden geweest met de hoge brandstofprijzen en de slechte vangst. Toch blijven de visverkopers positief. “De prijzen zijn terug aan het zakken en met deze actie en Oostende voor Anker volgende week is er beterschap op komst.”

De Vistrap is één van de beste voorbeelden voor een korte keten. Daarmee worden immers producten bedoeld die zonder omweg direct bij de consument terechtkomen. In de openlucht vismarkt wordt enkel Noordzeevis verkocht die ’s nachts door de kustvissers werd gevangen op zee. Verser kan je de vis niet vinden. Je koopt bovendien rechtstreeks aan bij de reder zelf. Tijdens de week van de Korte Keten van 14 tot 22 mei wil het Economisch Huis de Vistrap dan ook extra in de verf zetten met een actie. “Wie in die week zijn of haar verse vis gaat halen in de Vistrap, krijgt gratis een herbruikbare tas. Je krijgt er niet alleen kraakverse vis, maar je steunt op die manier ook nog eens de lokale economie”, vertelt schepen Charlotte Verkeyn.

magere vangst

En die steun kunnen de vissers momenteel goed gebruiken. Door de hoge brandstofprijzen in combinatie met een slechte vangst hebben de kustvissers de voorbije maanden minder uitgevaren. “Wij hebben ruim een week stilgelegen”, vertelt Jill Duyck van de O.2 Mike Michel Junior. “Daarna zijn we terug opgestart want ons inkomen hangt hier ook van af. Als je bovendien te lang stilligt kopen de klanten ergens anders hun vis. We konden dus niet anders dan terug uitvaren. Gelukkig begint de situatie iets te verbeteren. Als er beter weer is zou de garnalenvangst wel moeten verbeteren. Ondertussen zijn de prijzen wel al verbeterd. Vorige week was de prijs nog 30 euro voor een kilogram garnalen, deze week staan ze aan 20 euro”, zegt Jill. De kustvissers hopen dat een actie meer klanten naar de vistrap kan lokken. “Het is de laatste tijd redelijk kalm. Mensen weten dat de garnalen duur staan en ze besparen. Dat is ook logisch natuurlijk. Het nieuws dat de prijzen verbeteren sijpelt ook maar traag door.”

Lorenzo Desmit is pas in maart beginnen uitvaren met zijn vissersboten O 152 en de O 190. “Ik had al gehoord van de collega’s dat de vangst zo mager was dus hebben we ons niet gehaast om terug in de vaart te gaan. We hopen dat de situatie nu snel verbetert, maar ik heb er persoonlijk weinig hoop op. We moeten nu veel geld vragen voor een kilootje garnalen en de mensen zijn dat niet gewoon. We hebben weliswaar geen andere keuze want anders kunnen we beter aan de kade blijven liggen”, aldus Desmit.