Kustredders willen niet meewerken aan nieuwe VIER-reeks: “We laten ons niet verleiden tot ‘Baywatch-toestanden’”

Oostende Rudy’s Music Shop vindt met keten Keymusic alsnog overnemer: “Oostende wordt onze 24ste vestiging in de Benelux”

28 januari Goed nieuws voor de Oostendse muziekliefhebber. De bekende detailhandelaar Rudy’s Music Shop in de Kaaistraat 21 heeft dan tóch een overnemer gevonden. Winkelketen Keymusic, die onder andere al in Brugge en Roeselare actief is, neemt de zaak van broer en zus Guy en Martine Van Eeckhaute in handen.