KUSTGESPREKKEN. Sandra Bekkari en Peter Craeymeersch praten openhartig in en over hun Oostende: “We komen naar hier om te ontspannen”

Sandra Bekkari veroverde Vlaanderen met haar gezonde kookboeken en een dagelijks kookprogramma op Vtm. Ze is al acht jaar samen met Peter Craeymeersch, in Oostende bekend als de baas van Toerisme Oostende en Kursaal Oostende en in de filmwereld als de directeur van Filmfestival Oostende. Sandra is afkomstig uit Oostende en meteen is duidelijk waarom we met het koppel afspreken op de zeedijk van de stad aan zee voor een openhartig gesprek over een bijna huwelijk, maar vooral over tijd maken voor elkaar en over ontspannen met zicht op zee.