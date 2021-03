Kustburgemeesters boos omdat horeca pas na drukke paasvakantie open mag: “Het is genoeg geweest, we moeten in opstand”

“Ik ben boos”, zegt Jean-Marie Dedecker vrijdagavond na de persconferentie van het Overlegcomité. “Het is echt een schande. Er is maar één reden waarom de horeca pas op 1 mei open mag en die heet Elio Di Rupo. De socialisten willen dat de Dag van de Arbeid de dag is waarop de bevolking bevrijd wordt. Het is een zuiver politiek spel. Ondertussen zitten wij met de gebakken peren, want in de paasvakantie zal iedereen naar de kust komen. Je hebt overal vuilnis en mensen gaan overal naar toilet, maar ondertussen mogen de strandbars niet open in de zuiverste lucht van België”, zegt de burgemeester van Middelkerke. Hij roept zijn collega kustburgemeesters op om in opstand te komen. “Het is echt genoeg geweest. We moeten tonen dat we ballen aan ons lijf hebben en dat wij het moe zijn om naar de pijpen te dansen van Brussel”, briest Dedecker.