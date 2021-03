Kustburgemeesters boos omdat horeca pas na drukke paasvakantie open mag: “Het is genoeg geweest, we moeten in opstand komen”

Oostende/Nieuwpoort/Bredene Inbrekers die Ren­mans-filialen viseren, op heterdaad betrapt: “Onbegrij­pe­lijk dat ze dit blijven proberen”

1 maart Twee dieven die filialen van slagerijketen Renmans viseren, zijn afgelopen weekend opgepakt bij een inbraakpoging in de vestiging in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Dat bevestigt Frank Depourcq, verkoopsleider bij de Renmans Groep. “Eerder in het weekend sloegen ze al toe in Nieuwpoort, en voordien ook al in Bredene en hetzelfde filiaal in Oostende”, zegt Depourcq. “Onbegrijpelijk eigenlijk: er blijft na sluiting amper cash achter én we plaatsen massaal alarmsystemen.”