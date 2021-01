Kust noteert 1,25 miljoen overnachtingen tijdens kerstvakantie, maar meeste hotelkamers bleven leeg: “Gevolg van horecasluiting”

Oostende Oppositie dient klacht in tegen aanbeste­ding nieuwe concessie voor tennisclub: “De procedure verloopt niet eerlijk”

30 december Padel is momenteel immens populair. Dat is ook voelbaar in Oostende, want de Ostend Padel Club voerde ondertussen een ledenstop in. Er kunnen nog bijkomende padelvelden worden aangelegd bij de Ostend Tennis Club in de Koninginnelaan, maar zo’n investering is niet opportuun omdat de concessie in 2022 afloopt. De stad Oostende schreef daarom een aanbesteding uit voor een nieuwe concessie van 27 jaar. In de gemeenteraad van december haalde Jeroen Soete (sp.a-stadsmakers) uit dat het dossier niet in orde was, maar het werd toch goedgekeurd door de meerderheidspartijen. Het raadslid wil nu klacht indienen bij de gouverneur omdat het bestek te weinig bekendgemaakt wordt.