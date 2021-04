Kust krijgt rust tijdens start paasweekend: “Toch een dubbel gevoel”

Jammer voor ondernemers

In Oostende bijvoorbeeld was het ontzettend kalm op de zeedijk. Ter hoogte van de Koninklijke Gaanderijen bijvoorbeeld kon je tientallen ‘anderhalve meters’ tussen de wandelaars en fietsers meten. Een verademing in vergelijking met de chaos van vorige week, al heeft dat ook een keerzijde. “Het is inderdaad érg kalm aan de kust", ziet ook Bart Tommelein (Open Vld). “Dat bezorgt me gemengde gevoelens. Enerzijds ben ik uiteraard erg gelukkig dat de chaos uitblijft en alles rustig verloopt. Anderzijds is het jammer voor de ondernemers die raamverkoop of takeaway doen en voor de tweedeverblijvers. Een levendige en bruisende stad zit nu eenmaal in het DNA van Oostende. Het mag duidelijk zijn: het weer is een allesbepalende factor. Daarom dat de veelbesproken ‘vensterregel’ op de treinen ook makkelijk gehandhaafd kan worden: er is gewoon weinig volk onderweg.”