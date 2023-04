Kust blikt terug op atypische paasvakantie wat toerisme betreft

NET OPEN. Sharon en Steven openen enige brasserie in Schore: “Nu zal je ook hier kunnen uitblazen met een hapje en een drankje”

De kleine Middelkerkse deelgemeente Schore, midden in de polders, krijgt een brasserie, de enige horecazaak in het dorp. Het zijn Schorenaars Sharon Prinsier (34) en Steven Theys (38) die de zaak zullen uitbaten. “We zitten al vijf jaar met het idee om een zaak te starten, maar vonden het juiste pand niet. Tot nu”, zegt Sharon. We gingen al eens langs.