Kurt D. (56) kwam met liefdesbrief en chocolade, maar vertrok met bebloed mes: onderzoek naar moordpoging op ex-vriendin afgerond

OostendeHet onderzoek naar de 55-jarige Oostendenaar die begin juli vorig jaar zijn ex-vriendin met een mes neerstak voor haar appartement in Oostende is afgerond. Dat bevestigt zijn advocaat Bram Elyn. De zaak kan in principe dus snel naar de rechtbank doorverwezen worden. Kurt D. (56) wordt verdacht van poging tot moord.

De feiten dateren van de nacht van 2 op 3 juli 2021. Kurt D. trok toen naar het appartement van zijn ex-vriendin aan het Cardijnplein in Oostende. De twee waren zo’n drie jaar samen geweest, maar een week voor de steekpartij gingen ze uit elkaar. En dat kon Kurt D. naar eigen zeggen niet verkroppen. Hij schreef de vrouw in de week na de breuk nog enkele liefdesbrieven.

Toen hij die bewuste nacht naar haar appartement ging, deed hij dat naar eigen zeggen ook om haar terug te winnen. Hij had chocolade en een liefdebrief bij, maar zijn ex was niet thuis. Kurt D. droop af en zat al op zijn fiets toen ze uiteindelijk toch toekwam. Maar in plaats van een verzoening kwam er een hoogoplopende ruzie. De man haalde plots een groot vleesmes boven en stak het slachtoffer twee keer.

Bebloed mes nog in fietszak

De vrouw zeeg neer, maar kon de hulpdiensten nog net zelf verwittigen. Anders zou ze volgens het doktersverslag zeker overleden zijn. Kurt D. vluchtte weg. De politie vond zijn fiets wat verderop in de struiken terug. In de fietszak: het bebloede mes. En de man zelf kon uiteindelijk wat verderop ook in de boeien geslagen worden.

Hij wordt verdacht van poging tot moord, maar blijft er zelf bij dat hij zijn ex niet dood wou. Maar waarom had hij dan een mes mee? “Ik wou er haar fietsbanden mee plat steken”, verklaarde hij daar vreemd genoeg over. “Want dan belde ze me telkens op om die te herstellen. En zo zou ik de kans krijgen om weer met haar te spreken. Zo hebben we in het verleden ook al ruzies bijgelegd.”

Twee maanden langer vast

Bijna een maand na de feiten is het onderzoek nu afgerond. Kurt D. verscheen vrijdagmorgen nog voor de raadkamer in Brugge. En die verlengde zijn aanhouding met twee maanden. Nu het onderzoek afgerond is, kan het in principe snel gaan en zou de man binnenkort voor de rechtbank kunnen verschijnen. Dat wordt dan wellicht de correctionele rechtbank.

