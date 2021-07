Kurt (54) heeft vreemde uitleg voor het mes waarmee hij ex-vriendin neerstak: “Ik wilde er haar banden plat mee steken om aandacht te krijgen”

OostendeHij nam chocolade, een liefdesbrief en een foto van hen beiden mee om z’n ex-vriendin weer voor zich te winnen. Maar waarom had Kurt D. (54) ook een groot vleesmes bij, toen hij in het holst van de nacht naar het appartement van de vrouw trok? Het was dé vraag die onbeantwoord bleef na de moordpoging vorig weekend in Oostende. De verdachte heeft de speurders intussen een antwoord gegeven, al is het nog maar de vraag of dat geloofd zal worden. “Het paste in m’n strategie om haar terug te krijgen", verraste hij.