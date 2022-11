Kursaal Oostende pakt uit met musical Rock of Ages

oostendeKursaal Oostende zet de musicaltraditie voort en haalt hiervoor de knaller ‘Rock of Ages’ binnen. Deze muzikale komedie speelde jarenlang op West End in Londen en Broadway in New York en komt in juni 2023 naar Oostende.

“Na de nodige onderhandelingen, slaagden we er opnieuw in om een productie van Broadway-niveau naar Oostende te halen,’ klinkt het bij Burgemeester Bart Tommelein. Dat de show het publiek weet te bekoren, bleek al uit de grote internationale successen. “Het verhaal speelt zich af in en rond de iconische bar en rockclub ‘The Bourbon Room’. Dé place to be voor een stelletje stamgasten met dromen zo wild als hun haardossen. Dit zorgt voor tal van hilarische taferelen en natuurlijk de nodige porties ‘seks, drugs and rock-’n roll’’’, licht Algemeen Directeur Peter Craeymeersch toe.

Topcast

In de rol van ‘Dennis Dupree’ – de barman en uitbater van ‘The Bourbon Room’ – herken je de Britse acteur Kevin Kennedy, vooral bekend als ‘Curly Watts’ uit de langlopende ITV-soap Coronation Street. “De show vertolkt meer dan 25 legendarische nummers uit de jaren 80. Rasechte meezingers zoals ‘We built this city’, ‘Here I go again’, ‘The final countdown’, ‘Wanted dead or alive’, ‘Can’t fight this feeling’ en ‘I want to know what love is’. Dat het een ongelofelijke performance is vol energie heeft de awardwinnende productie wereldwijd al bewezen”, besluit Adjunct Directeur Gwen Nys.

Deze Engelstalige musicalkomedie met wereldklasse is te gast in Kursaal Oostende, van 31 mei tot 3 juni 2023. Meer info en tickets: www.kursaaloostende.be/rockofages of ga langs bij de boxoffice van Toerisme Oostende. Nederlandse ondertiteling zal voorzien worden voor de show in Oostende.

