Kursaal Oostende pakt uit met foyerconcert én wijnbar: “Ambiance troef, ook na de show”

“Na bevraging blijkt dat sommige bezoekers graag nog even in het Kursaal vertoeven om na te genieten. De wijnbar wordt daarom het nieuwe uithangbord, waar je verder proeft van livemuziek onder het genot van een goed glas wit, rood of rosé”, licht burgemeester Bart Tommelein toe. “Met de lancering van het nieuwe foyerconcept blijft het ambiance troef, ook na de show.” De liveband For Each, a Flower zorgt voor de swingende noten. Het coverduo Elien (zang) en Robbe (gitaar) brengt herkenbare hits van grote namen zoals Johnny Cash, Billie Eilish en Fleetwood Mac.