Kursaal maakt zich op voor nieuwe belevingsexpo met Studio 100 en brengt eigen strip uit

De jonge fans schoven dinsdagmorgen in een lange rij aan voor een foto met Samson en Marie. De populaire kinderhelden kwamen naar Mariakerke afgezakt om de nieuwe en exclusieve strip, die gemaakt werd naar aanleiding van de nieuwe belevingsexpo, voor te stellen. Marie en Samson spelen dan ook een grote rol in de strip.

Het grote succes dat het bekende hondje en zijn baasje dinsdagmorgen kenden, is slechts een voorbode van de zomer in het Kursaal. De expo is immers nog niet gestart en er zijn al meer dan 1.000 tickets verkocht om een bezoek te brengen aan het nieuwe ‘Studio 100 Aan Zee’. Kursaal Oostende mikte dan ook meteen hoog en houdt het concept maar liefst 59 dagen aan een stuk open. Plop, Bumba, K3, Mega Mindy, Samson & Marie, Piet Piraat en nog vele andere Studio 100-figuren nemen jong en oud mee doorheen de rijkgevulde geschiedenis van Studio 100. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een belevingsexpo waar ‘fun’ en ‘doen’ centraal staan met decors, kostuums, weetjes en doe- activiteiten.

Gestolen garnaalkroketten

De nieuwe strip is enkel verkrijgbaar op de expo en zal gratis meegegeven worden aan bezoekers. “Er komen heel wat Oostendse plaatsen aan bod. Het verhaal gaat over gestolen garnaalkroketten. De lezers moeten de dief zoeken. Bezoekers kunnen de strip vervolledigen door de ontbrekende plaatjes te verzamelen”, lichten Gwendoline Nys van Kursaal Oostende en Pieter Hens van Toerisme Oostende alvast een tipje van de sluier.

Aanvulling bij zomeraanbod

Het Kursaal zorgde de voorbije jaren al voor verschillende zomerexpo’s, die telkens een ideale aanvulling vormen op het zomerprogramma van de stad zelf. “Oostende is een stad van alle seizoenen met een zeer groot in- & outdoor aanbod. Met deze expo hebben we deze zomer opnieuw een uniek aanbod voor gezinnen met kinderen. Het is een mooie aanvulling is op ons toeristisch aanbod”, zegt Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur Kursaal en Toerisme Oostende.