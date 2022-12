Kursaal lanceert originele actie om lege brooddozen te vullen

“Om gezinnen die het moeilijk hebben en de scholen die daarmee geconfronteerd worden, een duwtje in de rug te geven, zet Kursaal Oostende een steunactie op touw, licht Gwendoline Nys, adjunct-directeur VZW Kursaal toe. “De Kursaal Mystery Box” bestaat uit een mooie brooddoos gevuld met een duoticket voor een prachtige voorstelling die in het Kursaal plaatsvindt in 2023. Welk duoticket in de brooddoos zit, weet je pas bij ontvangst van de doos, vandaar dus ook de naam Mystery Box. Je kan familie, vrienden of zakenrelaties een onvergetelijke belevenis cadeau doen en ondertussen help je brooddoosjes vullen op school. Je doet dus tweemaal iemand plezier. Bovendien geniet je van een extra voordelige aanbieding. Dus waarom ook niet gewoon jezelf trakteren?”

Duoticket

De Kursaal Mystery Box is te koop voor 40 euro en heeft een minimale waarde van 80 euro (waarde van de tickets kan oplopen tot 200 euro). 35 diverse voorstellingen werden opgenomen in de Mystery Boxen (familievoorstellingen, kleinkunst, pop, dans, klassiek,…) Je weet dus niet vooraf welk duoticket in je mystery box zal opduiken. De opbrengst, 40 euro per verkochte box, gaat integraal naar het vullen van lege brooddozen. Er zijn in totaal 500 boxen. Om het extra spannend te maken zijn er 5 van de 500 boxen voorzien van een ‘golden package’. Daarin zit dan een duoticket voor een voorstelling in het Kursaal in 2023 en een voucher voor een exclusief, gastronomisch all in diner voor 2 personen in Brassi Grand Café.