Kunstwerk ter ere van vissers die stierven bij vissersopstand is beschadigd: “Geen idee hoe dit kon gebeuren”

Maandagmorgen werd vastgesteld dat het kunstwerk dat gemaakt werd ter ere van de vissers die gestorven zijn bij de Vissersopstand in 1887, beschadigd is. Eén van de drie pilaren waar het werk op steunt is geplooid en ook het werk zelf kreeg een deuk. Het werk staat op het voetpad naast de Amandine aan de zijde van het station. Deze zone is normaal gezien verboden voor verkeer. Hoe de beschadiging kon gebeuren is momenteel dan ook een raadsel. De stad diende alvast klacht in tegen onbekenden bij de politie. Er wordt vermoed dat een vrachtwagen of kraan het werk heeft geraakt, maar ook vandalisme wordt niet uitgesloten. “Het is heel merkwaardig hoe het werk kon geraakt worden gezien de locatie. Het is alvast bijzonder jammer. Alles zal nu gedemonteerd moeten worden en opnieuw langs de gieterij passeren. Er moet ook een nieuwe fundering komen. Het werk is voorlopig stabiel en zal niet meteen door zijn poten zakken”, zegt schepen Bart Plasschaert.