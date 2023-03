Kunstenares Joke Neyrinck zetelt in jury van Red Bull Doodle Art: “De wedstrijd is de perfecte manier om de kunst van doodlen op de kaart te zetten”

Het concept is simpel: neem pen en papier, laat je creativiteit de vrije loop en stuur je doodle in via redbull.be/doodle-art. Creatievelingen hebben nog tijd tot zondag 19 maart om hun creatie in te sturen. Uit alle Belgische inzendingen kiest de jury een twintigtal artiesten die hun creatie mogen tentoonstellen op de nationale finale in Plein Publiek. De Belgische winnaar mag ook naar de driedaagse wereldfinale in Amsterdam. In Oostende is doodlen vooral bekend dankzij Joke Neyrinck. Zij begon ermee in 2012 en is ondertussen een doodle artist met volgers tot in het buitenland. “Ik ben ermee begonnen toen ik aan het wachten was op de luchthaven. Doodlen is zonder specifiek doel los beginnen tekenen als een soort van meditatie. Dat is begonnen als een soort van ontspannen terwijl je moet wachten. Zo heb ik mijn eigen figuurtjes ontdekt en is dat beginnen te groeien. Ik ben altijd bij het doodlen gebleven en ik werk nu voor het eerst ook samen met een galerie in Knokke”, vertelt Joke.