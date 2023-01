Kunstenaar Chris Lowyck gaat de baan op met wel heel bijzondere fietsen. “Als ik fiets, ben ik weg van de wereld”

Oostende Oostendse haven houdt stand in moeilijke tijden: “De successen bevestigen dat de ingeslagen weg de juiste is”

2022 was dan wel een moeilijk jaar, toch hebben ze in Haven Oostende meer dan het hoofd boven water gehouden. “Het aantal bedrijven in Haven Oostende en de tewerkstellingscijfers gaan nog jaar na jaar in stijgende lijn. En daar willen we nog een boost aan geven", zegt voorzitter Charlotte Verkeyn.

