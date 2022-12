Kritiek op nieuw parkeerbeleid voor personen met een handicap: “Mensen met een handicap hebben vaak meer dan 2 personen waar ze beroep op doen voor hun verplaatsingen”

OostendeVanaf 1 januari neemt stad Oostende het parkeerbeleid opnieuw zelf in handen. Er verandert niet veel aan de regels en tarieven, maar er wordt wel veel gedigitaliseerd waardoor het in de praktijk een heuse aanpassing is voor de gebruikers. Zo moeten mensen met een handicap zich voortaan registreren om gratis te kunnen blijven parkeren. Ze kunnen daarbij twee nummerplaten doorgeven. Daar komt nu kritiek op vanuit Samana. “Dit is ronduit mensen met een handicap viseren”, zegt Evelyn Geerdens, educatief medewerker van Samana.

Mensen met een handicap mogen in Oostende ook met het nieuwe parkeerbeleid nog altijd gratis parkeren. Al verandert er wel een en ander in de praktijk. Zo volstaat het niet meer om de parkeerkaart zichtbaar onder de ruit te plaatsen, maar moeten gebruikers zich registreren. Ze kunnen per kaart twee nummerplaten laten erkennen. Als de scanwagen dan geparkeerde wagens controleert, ziet het in de databank dat de nummerplaat in kwestie in principe niet moet betalen en dus ook geen boete zal krijgen. Er komt nu echter kritiek op deze maatregel. De West-Vlaamse stuurgroep belangenbehartiging van Samana, een organisatie die chronisch zieke mensen, vrijwilligers en mantelzorgers verenigt, vindt het nieuwe Oostendse parkeerbeleid echter zeer asociaal voor mensen met een handicap. “Ze worden opgezadeld met extra administratie en worden beperkt in hun verplaatsingen. De stad Oostende neemt deze maatregelen om misbruik te voorkomen, maar hierdoor viseren ze wel alle mensen met een handicap, ook deze voor wie de parkeerkaart geen luxe is, maar een bittere noodzaak”, zegt Evelyn Geerdens.

Registratie

Mensen kunnen zich online registreren, maar niet iedereen is hier even vaardig in, zegt de organisatie nog. “Het alternatief is dan langsgaan bij het fysieke parkeerloket of telefonisch contact opnemen, maar daar zijn de (telefonische) openingsuren wel beperkt. We vragen ons af hoeveel mensen dit zullen doen, en al zeker als je eens een dagje naar zee trekt of als buitenlandse toerist Oostende bezoekt. En ben je niet geregistreerd, dan loop je een grote kans op het betalen van een retributie.”

Daarnaast vinden ze het aantal nummerplaten per parkeerkaart veel te laag. “Mensen met een handicap hebben meestal meer dan 2 mensen nodig waar ze beroep op doen voor hun verplaatsingen. Dat kan gaan om hun kinderen, maar ook vrijwilligers van de mindermobielencentrale of organisaties om hen naar vrijetijdsactiviteiten te brengen. We verwachten van de stad Oostende dat ze hun nieuw parkeerbeleid dringend herzien. Want dit is anders wel een heel zuur nieuwjaarscadeau voor mensen met een handicap.”

Nog altijd gratis

Schepen Björn Anseeuw verdedigt de maatregel. “Waar in steeds meer steden en gemeenten personen met een handicap moeten betalen om te parkeren, hebben wij met de digitalisering een haalbare manier gezocht en gevonden om personen met een handicap in Oostende gratis parkeren te kunnen blijven aanbieden zonder dat we ook de parkeerkosten voor alle andere automobilisten moeten verhogen. Want als we in plaats van te digitaliseren moeten blijven werken met een leger parkeerwachters dat alles manueel controleert, dan moeten we die extra personeelskosten doorrekenen aan alle andere automobilisten. Dat wil en zal ik dus niet doen. Maar dus voor alle duidelijkheid: personen met een handicap zijn helemaal niet verplicht om van onze extra dienstverlening gebruik te maken. Want ook als men niet wil registreren kan men nog altijd parkeren op betalende plaatsen in de stad. Al moet men dan, net zoals alle andere mensen, gewoon betalen,” reageert eerste schepen, bevoegd voor mobiliteit, Björn Anseeuw (N-VA).

