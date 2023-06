Kristof (34) toont zijn ambacht op Oostende voor Anker. “Je bent als smid enkel beperkt door je eigen verbeelding”

Elk jaar komen duizenden bezoekers een kijkje nemen in het ambachtendorp van Oostende voor Anker op het Petrus en Paulusplein. Daar kan je dit jaar opnieuw ook Oostendenaar en smid Kristof Verkouille aan het werk zien met Fer Unique. Met zijn 34 jaar is hij een jongeling in het vak. Hij kreeg de smaak te pakken tijdens zijn kunstopleiding en ontdekte uiteindelijk dat zijn overgrootvader een smederij had in Oostende. “Ik gebruik zelfs gereedschap dat van hem was.”