Kringwinkel Kust pakt uit met nieuwe winkel in de Torhoutsesteenweg: “Geefstraat is de nieuwe eyecatcher”

De bekende Kringwinkel in de Torhoutsesteenweg ging vijf maanden geleden dicht voor grondige renovatiewerken. De winkel werd niet enkel heringericht, maar het pand werd grondig aangepakt met onder meer een nieuw plafond en een nieuwe vloer. Er werd daarbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt van hergebruikte materialen, in het kader van duurzaamheid. Nu is de winkel klaar om opnieuw klanten te ontvangen en dat volgens een volledig nieuw concept. “De Kringwinkel ademt duurzaamheid uit zoals alleen een Kringwinkel dat kan”, vertelt Bart Herremans. “Samen met partners Aber, Acoustiq, Duinenwacht en Constructief werd een concept uitgewerkt waarbinnen alles draait rond circulariteit en duurzaamheid. Zo word je bij het binnenkomen van deze Kringwinkel onmiddellijk geconfronteerd met de circulaire doelstelling waar het bij de Kringwinkel om te doen is: de geefstraat. Dit is een totaal nieuwe eyecatcher waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in het hergebruikverhaal dat de Kringwinkel zo typeert”, legt Herremans uit.

Kringwinkel Kust heropent in Oostende

Ook op het gebied van duurzame services breidt Kringwinkel Kust haar aanbod in deze winkel uit. “Vanaf nu kan je bij ons terecht voor de huur van ‘nulproducten’, goederen die de meeste mensen slechts een paar keer per jaar nodig hebben en nu dus voor een habbekrats tijdelijk gebruikt kunnen worden. Het kan gaan over huishoudelijke apparaten, feest- of vakantiemateriaal, tuingereedschap of doe-het-zelftoestellen, denk maar aan een haagschaar of een fonduestel. Veel mensen hebben zo’n toestellen liggen in hun tuinhuis of zolder, maar gebruiken die eigenlijk maar een heel beperkt aantal keer per jaar. Wij willen dergelijke toestellen nu uitlenen waardoor mensen er wel gebruik van kunnen maken, maar geen toestel moeten aankopen.”

Volledig scherm Kringwinkel Kust heropent in Oostende © LBB

Samen met de partners werd bij ieder aspect van de winkelinrichting aandacht gegeven aan het duurzaamheidsideaal. “Zo werden er bijvoorbeeld banken en een wand uitgewerkt met Sequoia hout dat werd gerecupereerd uit een boom geveld in een privétuin. Die moest wegens veiligheidsreden verwijderd worden. Verder bestaan de werkbladen van het kassameubel en de geefstraat uit Polygood, een oppervlaktemateriaal gemaakt van 100 procent gerecycleerd plastic door The Good Plastic Company. Acoustiq zorgde dan weer voor een state of the art plafondisolatie op basis van biobased en recycleerbare cellulose”, klinkt het nog.

Daarnaast zijn er nog heel wat ‘hergebruikwondertjes’ gerealiseerd, allemaal te ontdekken tijdens de feestelijke opening van deze Kringwinkel op zaterdag 4 maart om 10 uur. “Kom zeker eens een kijkje nemen”, zegt de trotse directeur nog.

Volledig scherm Kringwinkel Kust heropent in Oostende © LBB

