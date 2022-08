Kringloopcentrum Kust start volgend jaar uitleendienst voor huishoudtoestellen die je niet veel nodig hebt

Kringloopcentrum Kust vzw, de overkoepelende organisatie van de Kringwinkel Kust is een erkend maatwerkbedrijf dat gebruikte goederen een tweede leven geeft en zo inzet op circulaire economie. De vzw biedt ook opleidingen, ondersteuning en begeleiding aan werkzoekenden uit kansengroepen. Het bedrijf diende een aanvraag in voor de opstart van een ‘uitleendienst voor nulproducten’. “Dat zijn producten of toestellen die in een huishouden maximaal tien keer per jaar gebruikt worden. Het kan gaan over huishoudelijke apparaten, feest- of vakantiemateriaal, tuingereedschap of doe-het-zelftoestellen, denk maar aan een haagschaar of een fonduestel. Veel mensen hebben zo’n toestellen liggen in zijn tuinhuis of zolder maar gebruiken ze eigenlijk amper. Wij willen ze nu uitlenen waardoor mensen er gebruik van kunnen maken zonder een toestel te moeten aankopen”, licht directeur Bart Herremans toe.