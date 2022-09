Koperdieven krijgen tot 37 maanden cel na ware rooftocht in voornamelijk leegstaande gebouwen

De politie hield Ruben C. (41) en Colin V. (30) op 16 juli vorig jaar tegen op een brommer. Beide mannen hadden 20 kilogram koper bij. De politie beschikte op het moment van de onderschepping over informatie dat Ruben C. samen met z’n broer Lieven (39) al sinds 2018 bezig was met koperdiefstallen, voornamelijk op de site van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis. Angelo M. (37), een ander bendelid, viseerde dan weer vooral ondergrondse garages. Op 26 maart werd hij samen met Aslan K. (33) ook betrapt bij feiten in het leegstaande café Cosy Corner in de Langestraat in Oostende.