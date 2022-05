Kooivechter slaat opnieuw man in elkaar op straat en riskeert 2 jaar cel

Oostende/Middelkerke Bestuurder vrijgespro­ken voor agressie tegenover mama die met haar dochtertje op straat fietste

Een 35-jarige man uit Middelkerke is vrijgesproken voor een geval van verkeersagressie. N.B. stond terecht omdat hij een fietsende vrouw in het bijzijn van haar dochtertje in het gezicht spuwde en een getuige die tussenkwam klappen gaf.

3 mei